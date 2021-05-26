Atakan: "Oldu bitti" ile makamlara gelenlerin hemen her şeye "oldu bitti, kapandı gitti" demelerine şaşırmıyoruz

HP Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan Twitter hesabından açıklama yaptı.

HP Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan açılmasında "Oldu bitti" ile makamlara gelenlerin hemen her şeye "oldu bitti, kapandı gitti" demesinden daha doğal ne olabilir ki.. Şaşırmıyoruz.. dedi.