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Atakan: Ortak akıl ile radikal adımlar atılmalı

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"Salt maaş ödeme başarısından bir adım öteye gidemeyen kamu maliyemiz artık bunu da yapamıyor."
Atakan: Ortak akıl ile radikal adımlar atılmalı

İşte açıklama;

Salt maaş ödeme başarısından bir adım öteye gidemeyen kamu maliyemiz artık bunu da yapamıyor. Bu saatten sonra ivedilikle genel, kollektif bir yapı ile ortak akıl oluşturup bazı radikal adımları atabilmek zorundayız. Aksi ülkemiz ve geleceğimiz noktasında vahim zarardır.

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