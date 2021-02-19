Atakan: “Pazartesi günü kimse ne olacağını bilmiyor”

HP Milletvekili Tolga Atakan, koronavirüs nedeniyle ekonominin büyük bir darbe aldığını ifade ederek, artık normal bir hayatın olmayacağını söyledi.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, SES Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Aytuğ Türkkan'ın hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ın Nabzı’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atakan, Bakanlar Kurulu’nun dün toplanarak, herhangi bir karar üretmediğine dikkat çekerek, “Pazartesi günü kimse ne olacağını bilmiyor” dedi.

Kararların veyahut istişare edilen konuların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine ve bu durumun insanlarda bir güven oluşturacağına vurgu yapan Atakan, “Aksi takdirde iş, sivil itaatsizliğe doğru gidiyor…” ifadelerini kullandı.