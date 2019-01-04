Atakan: Rüşvet teklif eden oldu, ağzının payını aldı dedi ama ismini açıklamadı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayımlanan “Basın Odası” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Atakan, “Bir yıllık Bakanlık döneminde rüşvet teklif eden oldu mu? sorusuna, “dolaylı olarak oldu, ağzının payını aldı” ifadelerini kullandı.

Bunun birden fazla örneğinin olduğunu belirten Atakan, bu şekilde bir yaklaşım sergileyenlerle herhangi bir yapıda bir araya gelmediklerini kaydetti.