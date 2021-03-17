Atakan: “Rüzgar doğudan eserse nisap olur, batıdan eserse nisap olmaz”

HP Milletvekili Tolga Atakan, "Sıradan bir hükümetin başarısızlık dönemini yaşamıyoruz" diyerek, 'hükümetin bu dönem içerisine girmiş olduğu vurdumduymazlığın' ülkeyi temelinden sarsabileceğini savundu, "Gidişat artık seçimin planlanandan da önce olması gerekliliğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan BRT’de 14. Saat programına katılarak, siyasi ve ülke gündemliyle ilgili sorulara yanıt verdi.

İşte HP Milletvekili Atakan’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“RÜZGAR DOĞUDAN ESERSE NİSAP OLUR, BATIDAN ESERSE NİSAP OLMAZ”

“Bugün itibarıyla kesinlikle bir seçimin artık takvimlenmesi, gündemlenmesi gerek. Bu iş bilmez yapı zaten sürdürülemez bir hale her geçen gün evriliyor. En basit örneği dün Meclis’te yaşadığımız nisap örneği. Koştura koştura milletvekilleri sağdan soldan toplandı. Az kalsın bir milletvekilimize araba çarpıyordu yolu karşıdan karşıya geçerken. Buna rağmen nisap sağlanamadı. Yani bu hükümetin bir çoğunluğu yok. Bu hükümet belli çıkar noktalarında al gülüm ver gülüm ilişkileri ile kurulmuş belli ki. Desteklenmiş. Ama rüzgar doğudan eserse nisabın olduğu, batıdan estiğinde nisabın olmadığı, bugün hava biraz soğuk nisap var. Biraz ısındığında nisap yok. Ama diğer tarafta da içinden çıkılmaz hal devam ediyor."

“BU GİDİŞAT SEÇİMİN PLANLANANDAN ÖNCE OLMASI GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR”

“Bu gidişat artık bu seçimin planlanandan da önce olması gerekliliğini ortaya koyuyor. Çünkü şunu maalesef atlıyoruz. Sanki bir sabah uyanacağız Koronavirüs bitecek ve biz Mart 2020’de hayatlarımızı bıraktığımız yerden devam edecekmişiz gibi bir ruh hali içerisindeyiz. Hayat artık hepimiz için kesinlikle ve kesinlikle eskisi gibi olmayacak. İnsanlarımız altını çizerek söylüyorum bu kriz dönemlerinde belki de yapılmaması gereken tek şey o ayrışma psikolojisi içine girilmesidir. Biz bunu yapıyoruz. İşte kamu çalışanı, özel çalışan, sermayader, işçi şeklinde hepimiz aynı yapının içerisindeyiz. Herkes geride bıraktığımız süre içerisinde birikimlerini de harcadı. Maalesef bugün artık insanların belli ölçüde birikimi de yok. Nerdeyse bir yıldır doğru dürüst gelir elde edemeyen insanlar var. Tam bunun tersine giderleri de katlanarak artıyor bu insanların. Ve bu yöndeki büyüyen olumsuzluğa yönelik toplu iğne başı kadar bile olsa inanın bana diyeceğim ki ha elle tutulur bir icraat var ortada ”….

“KURU KURUYA ELEŞTİRMİYORUZ”

“Sıradan bir hükümetin başarızlık dönemini yaşamıyoruz. Hükümetin bu dönem içerisine girmiş olduğu vurdumduymazlık belki de ülkeyi temellerinden sarsacak bir yere doğru götürüyor bizi. Onun için pandemi koşullarıyla beraber birleştirdiğinizde muhalefetin bu noktada yapması gereken kesinlikle ve kesinlikle yapıcı bir muhalefettir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kuru kuruya eleştirmek yerine öneriler sunuyoruz."

“SADECE YORULMUYORUZ, ÖFKELENİYORUZ DA”

“Geride bıraktığımız son 3-3.5 aylık yapı içerisindeki bu toparlama hükümetin konulardan bi haber şekilde farklı farklı kişisel,partisel kendi içlerindeki gündemlerle yoğrulmasına ve özellikle vatandaşın, halkın, ülkenin genelinin çünkü bu süreç içerisinde maalesef etkilenmeyen bir yapı yok ülkede. Bu kesimlerin genel ahvaline karşı bu vurdum duymaz tavrı gördükçe sadece yorulmuyoruz, öfkeleniyoruz da bu inanılmaz bir şey. Ve maalesef devam ediyor."

“MOTİVASYONUMUZ DÜŞÜYOR AMA MÜCADELEYİ ŞİAR EDİNDİK”

“Karşımızda hükümet yok. Yasama günleri zaten nisap sorunu ile geçiyor. Denetim günlerinde de hükümet üyeleri olmuyor. Bir nöbetçi bakan konuluyor. Sizin dile getirdiğiniz sıkıntılarla alakalı olmayan bir bakan oluyor. Notu aldım, ileteceğim deneliyor. Ama hiçbir notun alınmadığını, çalışmanın yapılmadığını da görüyoruz. Motivasyonumuz düşüyor ama içimizdeki gaile, memleket sevgisi diyelim artık bu yönde yanlış gördüklerimizi dile getirme noktasında inanın bütün muhalefet Halkın Partisi de başta olmak üzere bu konuda o mücadeleyi bir şiar edindi."

“MAKAMLARINA TALİP OLACAĞINIZ BİR YAPI ORTADA KALMAYACAK”

“Dönem kuru kuruya muhalefet yapma dönemi değil. Aslında yapabilecek dönelere sahibiz. Yani bugün çıkıp hükümetin tepeden tırnağa bütün yanlışlarını önümüze alıp, çok güzel bir şekilde popülist söylemlerle seçime yönelik çeşitli söylemler içine çok rahatlıkla girebiliriz. Ama gailemiz bu değil.Çünkü bu kafayla, vurdum duymazlıkla devam edilirse inanın bana makamlarına talip olacağınız bir yapı ortada kalmayacak. Buna doğru gidiyoruz”

“MUHALEFET PARTİLERİ TEK BİR SES ŞEKLİNDE ADIM ATABİLİR”

“Önümüzdeki hafta itibarı ile muhalefet partilerinin birlikteliğinin yapılması ile ilgili girişim yapacağız. Muhalefet partileri olarak ortaya koyduğumuz önerileri daha görünür ve organize olma konusunda biraraya gelmemiz gerekiyor. Belki kamuoyu ile paylaşma noktasında tek bir ses şeklinde belki bir adım atılabilir diye düşünüyorum."

“BIRAKIN IŞIĞI GÖRMEYİ BİZ TÜNELİ BİLE GÖREMİYORUZ”

“Sayın Başbakan tünelin sonunda ışık gördüm diyor ama biz tüneli bile göremiyoruz. Bırakın ışığı görmeyi. Bu yapı ile nasıl olumluya evrileceğiz gerçekten kaygı verici. İşin üzücü tarafı dün Meclis önünde eylem oldu. Turizm emekçilerinin temsilcileri Sayın Başbakan ile görüştü. Ve temsilcilerden aldığımız bilgidir bu. Sayın Başbakan demiş ki biz size yardımcı olmak istiyoruz ama işte muhalafette bizim üzerimize gelir mi? Yani düşünebiliyor musunuz? İktidarsınız, bir konuda adım atacaksınız ve muhalefet size defa defa kürsüden gelin bu planlamayı yapın. Gelin bu programlamayı yapın. Yardım istediğiniz noktada biz de size destek veririz diyoruz. En azından HP milletvekillerinin bir yılllık pandemi mücadelesi tecrübesi var."

“UMARIM CUMHURBAŞKANI SARAY KONUSUNDA YAKIN ZAMANDA SÖYLEMDE BULUNUR"

“Saray tartışmasını son derece zamansız buluyorum. Cumhurbaşkanlığının hizmet noktasında hisarın üstündeki o prefabrik bina yeterli midir? Değildir. Bunu bir saraya evirecek şekilde sadece Cumhurbaşkanının oturacağı bir nokta şeklinde tartıştırılması son derece yararsızdır. Kaldı ki biz normal zamanlardan geçmiyoruz. Normal bir zaman içerisinde olsak cumhurbaşkanlığı hizmet binasını da konuşalım. 300 km köy yolunu da konuşalım. Yavuz Çıkarma Anıtı yanına yapılacak olan müzeden de bahsedelim. Bunlar normal zamanlarda konuşabileceğimiz şeylerdir. Ama bugün artık bizim sokaklarımız açlık boyutunu göstermeye başlamışsa. Bakın çeşitli belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri ile temaslarımız var. Yardım paketi yetiştiremediklerinden bahsediyorlar. Geçim sıkıntısı hat safaya gelmiş bir noktada bunun gündem olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın cumhurbaşkanı da bununla ilgili yakın zamanda söylemde bulunur diye umuyorum."