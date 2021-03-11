Atakan: “Son 3 ayda yaşanılan iş bilmezliği daha önce hiç görmedik”

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, pandemiyle geçirilen bir yıllık süreç içinde inişli çıkışlı zamanlar yaşandığını, birçok problemle karşılaşıldığını, ülkenin içinde bulunduğu şartlar, sahip olduğu imkanlar ve bazı konulardaki yetersizliklerden dolayı oldukça sorunlu günler geçirildiğini söyledi.

HP’den verilen bilgiye göre, Mecliste konuşan Atakan, “Ancak son 3-3,5 aylık süreçte yaşanılan iş bilmezliği, beceriksizliği, plansızlığı ne biz ne de dünya üzerindeki herhangi bir ülke tecrübe etmiştir” dedi.