Atakan, Turkcell’in düzenlediği 10. Teknoloji Zirvesi çerçevesinde organize edilen “KKTC’de Dijital Dönüşüm” başlıklı panelde konuştu

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkemizdeki değişim ve dönüşüm için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Atakan, bugüne kadar bu alanda dünyadaki gelişmelere ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmanın mümkün olamayacağı hızda işler yapıldığını aktardı.

“Gelişim göz önüne alındığında vatandaşın yüzünü güldürmeyen bir yapı ortaya çıktı” diyen Bakan Atakan, görevi devraldıktan sonra ortaya bir perspektif konulduğunu ve bu alandaki uygulamaların hayata geçirme noktasına gelindiğinin müjdesini verdi.

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olarak adlandırıldığını ancak üniversitelerdeki öğrencilerin potansiyelini yansıtabilecek “bilişim adası” perspektifini de ortaya koyduklarını söyledi.

Bilişim ve iletişimde dönüşüm ve değişim için altyapı konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını anlatan Bakan Atakan, fiber optik ağının 2 bin 500km’ye çıkarmak için ihale hazırlıklarının Temmuz 2019’da başlayacağını, saha dolaplarının sayısını ise 620’ye çıkararak fiber altyapının doğrudan evlere ulaştırmak için gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Bununla birlikte ilgili yasal düzenlemelerin ise Haziran sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen bayındırlık ve ulaştırma bakanı, sürecin sonunda dünyanın yakaladığı hıza erişebilmeyi mümkün hale getiren altyapının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Bakan Atakan, yükseköğrenim ve turizme ek olarak ek olarak “AR-GE ve teknoparkları daha sağlıklı hayata geçebilmesi için gereken altyapı sağlanacak. Bir hükümet politikası çerçevesinde teknolojik olarak bir merkez olma, katma değerli hizmetler sağlama ve üretim ile birlikte üçüncü bir sektörü ekonominin lokomotiflerinden biri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Atakan son olarak 4G ve 5G konusundaki çalışmaların tamamlandığını, bunu hayata geçirecek ihalenin sonuçlanmasıyla birlikte dönüşümü tamamlamayı hedeflendiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Bilim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, akademisyen ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.