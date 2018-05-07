Atakan ve Harmancı bir araya geldi

Bakan Atakan LTB Başkanı Harmancı’yı kabul ederek, Lefkoşa’nın bazı sorunları hakkında görüştü…

Bakan Atakan: “Halkımızın refahı adına, 28 belediyemizin emrindeyiz”

Harmancı: “Bakanlığın artan çalışma temposundan memnunuz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul ederek, Lefkoşa’nın özellikle artan trafik sorununa alternatifler üretilebilmesi ve Lefkoşa trafiğinin rahatlatılmasına yönelik olarak ortaya konan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Atakan kabulünde yaptığı konuşmasında, KKTC’deki tüm belediyelerle, projeler bağlamında ciddi işbirliği yaratılması cabası içerisinde olduklarını dile getirerek, “bu bağlamada, özellikle LTB ile bu uyumu güzel bir biçimde sağladığımızı söyleyebilirim” dedi.

“LTB ile çok olumlu ve uyumlu bir işbirliğimiz var, bu tabii ki halkımıza, vatandaşlarımıza olumlu şekilde yansımaktadır. Bu işbirliğinin yansıması olarak, halkımızda yaratılan memnuniyeti görmekten de memnuniyet duyduğumu ifade etmem gerekir” diyen Bakan Atakan, “Birçok projemiz var, LTB’nin de birçok projesi var. Bu projeler içerisinde ortak ve ivedi hareket ederek, özellikle Lefkoşa’nın kangrenleşmiş trafik sorununa bir nebze olsun çözüm bulabilirsek, ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Halkın çıkarına ve refahına olabilecek tüm girişimlerde, bakanlığın imkanları ölçüsünde, KKTC’deki toplam 28 belediyenin emrinde olacaklarının altını çizerek, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da kabulde yaptığı konuşmasında, Lefkoşa’da toplu taşımacılığın özendirilebilmesi adına yapısal ve yasal bir takım değişikliklerin yapılması gerektiğini belirterek, bu bağlamda Lefkoşa trafiğinin rahatlatılması adına ne gibi ortak adımlar atıla biliri konuşmak ve alternatifler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Harmancı ayrıca, bir süre önce projelendirmesi gündeme gelen Mehmet Akif Caddesi’ne alternatif yol projesinin taslağını, Bakan Atakan’a sunacaklarını da belirterek, Bakan Atakan’dan da, Lefkoşa için büyük öneme sahip olan Lefkoşa Çevre yolunun detayları hakkında görüşme gerçekleştireceklerini belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Bakan Tolga Atakan önderliğinde artan çalışma temposunun memnuniyet verici ve motive kaynağı olduğunun altını çizerek, bu yoğunluk içerisinde Bakan Atakan’a kabulünden dolayı da teşekkür etti.

