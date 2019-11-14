Atakan: "Yeni KKTC sürüş ehliyeti taslağı şekillendi"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı atakan paylaşımında yeni KKTC sürüş ehliyeti taslağının şekillendiğini aktardı.
Bakan Atakan’ın paylaşımı şöyle:
“Her türlü öneriye açığız” demiştik. @ulcaka sağ olsun “görev addederim” dedi ve UCK Ajans tasarım desteği ile yeni KKTC Sürüş Ehliyeti taslağı şekillendi. Ufak rötuşlar sonrası son hali ile hizmete girecek. Bu güzel katkıdan ötürü UCK ajans ve emek veren herkese teşekkür ederim.”
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