Atakan: “Yol güvenliğinin standartlara uygun olmadığının bilincindeyiz, standartları yükseltmek için çalışıyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, dün akşam yaşanan trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, vatandaşlara başsağlığı diledi. Atakan, ülkede yol güvenliğinin standartlara uygun olmadığını, bunun bilincinde olduklarını, yollarda bu seviye ve standartları yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Trafik güvenliği için ayrılan bütçenin yetersizliğinden bahseden Atakan, ülkenin her bölgesinde ne sorun var hepsini bildiklerini, plan projelerin hazır olduğunu ancak bunların düzeltilmesi için ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaçları olduğunu kaydetti, rakamlarla bilgi verdi.

Atakan, 1 yıllık seyrüsefer gelirinin 140 milyon TL, sabit radar gelirinin 14 milyon TL olduğunu belirterek, bu gelirin tamamen altyapıya aktarılabileceğini ancak ülkede bir yıl artışlar, gereksiz ziyaretler, hayat pahalılığı ödemeleri gibi konuların askıya alınması gerektiğine işaret etti, yol güvenliğini en üst seviyeye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından genel kurulda komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmına geçildi. Komite başkanları komite raporlarını sundu.

Bu kısımda “Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu” da yer alıyor