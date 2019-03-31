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Atakan: Yol kenarı drenaj sistemlerinin güncellenmesi için kolları sıvıyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Haspolat Çemberi ile Dağyolu Çemberi arasındaki suyun tahliye edildiğini açıkladı.
Atakan: Yol kenarı drenaj sistemlerinin güncellenmesi için kolları sıvıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Haspolat Çemberi ile Dağyolu Çemberi arasındaki suyun tahliye edildiğini açıkladı.

Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu an temizlik yapılıyor. Takribi 1 saate kadar yol trafiğe açılacak. İlk andan itibaren ciddi bir çalışma ortaya koyan Değirmenlik Belediyesi ve bugün desteğe koşan Lefkoşa Türk Belediyesi her türlü teşekkürü hak ediyor. Bu yaraları sardıktan hemen sonra yol kenarı drenaj sistemlerinin güncellenmesi için kolları sıvıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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