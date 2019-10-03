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Atakan yol projelerini paylaştı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yol bakım/onarım ve tamir projelerini paylaştı.
Atakan yol projelerini paylaştı

Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız “kaynak yaratma” çabamız sonucunda tamamen mahalli kaynaklar ile ülkenin genelindeki yol bakım/onarım ve tamir projelerini hayata geçirebilecek noktaya geldik.

Ülke geneli en acil noktaları içeren projeler hazır. Sadece yol bakımı için değil otokorkuluk, yol çizimi ve tabela eksiklerimizi de en acillerden başlamak kaydıyle imkanlar dahilinde yenileyeceğiz. Buna ek olarak yine uzun bir süredir “Söylentilere, hezeyanlara, bilgi sahibi olmadan heyecan ile yapılan yorumlara kulak asmayın bu yol yapımına bu yıl başlanacak” dediğimiz Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmaları da başlıyor.

Mahalli kaynaklar ile yapılacak bu projelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti katkıları ile yapılan ve daha önceden çeşitli nedenler ile yarım kalmış projelerimizden İskele-Çayırova ve Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projelerinin ilk etapları çalışmalarına da başlanacak.

Yarım kalan diğer Türkiye Cumhuriyeti mahreçli projeler olan Güzelyurt-Lefke çevreyolunun kalan bölümü ile Girne Doğu Çevreyolu projelerinin de nasıl tamamlanacağına yönelik takvimleme çalışması önümüzdeki hafta itibariyle netleşmiş olacak. İhale süreçlerinin tamamlanmasına müteakip takvimlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

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