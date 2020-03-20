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Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

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Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür
Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkenin geçtiği bu sıkıntılı dönemde görevinin başında olan sağlık ve güvenlik ekipleri ile bakanlığa bağlı dairelerdeki personele yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Atakan’ın mesajı şöyle:

‘Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Bu süreci, sıkıntıları hep birlikte, kolektif bir şekilde, birbirimize sahip çıkarak aşacağız.

Küresel Covid-19 salgınının KKTC’de yayılmasını önlemek adına hükümetimiz tarafından bir takım önlemler alınırken, vatandaşlarımız tavsiyelere uyarak evlerinden dışarı çıkmamaya azami özen göstermiş, kamu ve özel sektörde hayat geçici bir süreliğine durmuştur.
Elzem hizmetlerin devam etmesi adına, başta sağlık ve güvenlik ekipleri olmak üzere, geçmekte olduğumuz bu zor dönemde görevi başında olan Sivil Havacılık Dairesi (SHD) Hava Trafik Şube Amirliği, Meydan Haberleşme Amirliği, Meydan İşletme Amirliği, Teknik İşler Şube Amirliği ile Meydan İtfaiye Şube Amirliği, Meteoroloji Dairesi, Limanlar Dairesi, Gazimağusa Liman Başkanlığı, Girne Liman Başkanlığı ve Liman İşçiler Şirketi ve personellerine, ayrıca bu süreçte taşımacılık desteği veren Kar-İş’e en içten teşekkürlerimi sunarım.
Onların özverili çalışmaları sayesinde halkımız bu süreci asgari mağduriyetle atlatacaktır. ‘

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