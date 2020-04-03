Atakan’dan Güney’den ödeme bekleyen çeklere ilişkin açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güney Kıbrıs’tan ödeme bekleyenlerin çeklerinin Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe şubelerine yönlendirildiğini belirtti. Bakan Atakan, bugün yapılan çalışmalar doğrultusunda, Lefkoşa’daki tüm adreslere tevziat yapıldığını, bağlı köylerin çeklerinin pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubesinden saat 10:00 - 12:00 arasında taşıyıcı acentelere teslim edileceğini belirtti.

Tolga Atakan, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşlarımızın çekleri Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe şubelerine yönlendirilmiştir.

Bugün yapılan çalışmalar ve planlama doğrultusunda; Lefkoşa ilçe sınırları içindeki tüm adreslere tevziat yapılmıştır.

Bağlı köylerin çekleri pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubemizden saat 10:00 - 12:00 arasında taşıyıcı acentelerimize teslim edilecektir”