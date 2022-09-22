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Atakan’dan “Mavi Girne Havayolları” ile ilgili dikkat çekici paylaşım

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Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Mavi Girne Havayolları’nın isminin Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillenen bir şirketle ilişkili olabileceğini söyledi.
Atakan’dan “Mavi Girne Havayolları” ile ilgili dikkat çekici paylaşım

Atakan’dan “Mavi Girne Havayolları” ile ilgili dikkat çekici paylaşım

22 Eylül 2022 editorsoz

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Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Mavi Girne Havayolları’nın isminin Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillenen bir şirketle ilişkili olabileceğini söyledi.

Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan, Mavi Gök Airlines (MGA) şirketinin Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillendiğinin, AOC sertifkası aldığını ve adanın kuzeyine de uçuş yapacağını söyledi. Atakan, Rus orijinli Azur Air uçaklarını bünyesinde bulunduran MGA’nın ağırlıklı olarak Rusya ile Antalya ve Alanya arasında uçuş yaptığını veya söylediği açıklamasında, “Bu yapı ile MGA duyurulduğu gibi “Milli Havayolu” kategorisine girer mi, hayır üzgünüm ama girmez. MGA kodu Mavi call sign ile uçuşu biz de Mavi Girne olarak göreceğiz. Ülkemize yeni 2-3 hat eklenmiş olacak. Takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tolga Atakan’ın paylaşımı şöyle:

Mavi Girne adı nereden türemiş ufak bir araştırma ile çözmek mümkün..

Mavi Gök Airlines.. MGA..

Mavi Girne Airlines..

Anladığım kadarı ile Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillenen, AOC sertifkası alan MGA Mavi Gökyüzü ülkemize de uçuş gerçekleştirecek, hatta duruma göre mevcut 3 uçağından 1 tanesini de base edecek.

Rus orijinli Azur Air uçaklarını bünyesinde bulunduran MGA ağırlıklı olarak Rusya ile Antalya ve Alanya arasında uçuyor, uçacak.

Antalya veya Alanya touchdown opsiyonlu Rusya-Ercan uçuşları da mümkün.

Bu yapı ile MGA duyurulduğu gibi “Milli Havayolu” kategorisine girer mi, hayır üzgünüm ama girmez..

MGA kodu Mavi call sign ile uçuşu biz de Mavi Girne olarak göreceğiz..

Ülkemize yeni 2-3 hat eklenmiş olacak..

Takip edeceğiz..

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