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Atakan'dan ''Notam'' tepkisi

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HP Milletvekili eski bakan Tolga Atakan yayınlanan yeni notam ile ilgili tepki gösterdi
Atakan'dan ''Notam'' tepkisi

HP Milletvekili eski bakan Tolga Atakan yayınlanan yeni notam ile ilgili tepki gösterdi

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Atakan'ın açıklaması şu şekilde:

Yeni bir Notam yayımlanarak uçuşlar yeniden kısıtlandı. Daha 1 hafta olmadı. İlk Notam yayımlandığında "bir anda tüm kısıtlamaları kaldırmayın, karantina kapasitemize paralel bir planlama yapın. Gerekirse kademeli bir arttırım yapın böyle "guduru" yapalım da sonra bakarız olmaz" diye uyardığımızda Sn. Başbakan "her şey planlandı, hiç bir sorun olmayacak" demişti ..

1 hafta olmadan aslında hiç bir şeyin planlanmadığını, bir çalışma yapılmadığını ve gelen yolcular ile kapasitelerimizin fazlası ile aşıldığını gördük. Şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu süreç deneme yanılma şeklinde götürülemeyecek kadar hassas. Bu süreçte yapılacak en ufak hatanın bedeli normal zamanlardakinden çok daha farklı olur. İşte bu düşüncelerle salt muhalefet etmek için değil, doğruya yöneltmek için, yardımcı olmak için uğraşıyoruz ama sonuç ortada..

Yönetim beceriksizliğine inat yorulmadan, sıkılmadan doğruları, tecrübelerimizi anlatmaya devam edeceğiz..

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