Atakan'dan Saner'e : "küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır..."

İşte Bakan Atakan'ın attığı o twit:
Büyük yüreklerin başarılarının küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır...
Büyük yüreklerin başarılarının küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır...— Tolga Atakan (@TolgAtakan) July 23, 2020
İşte Bakan Atakan'ın attığı o twit:
Büyük yüreklerin başarılarının küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır...
Büyük yüreklerin başarılarının küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır...— Tolga Atakan (@TolgAtakan) July 23, 2020
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.