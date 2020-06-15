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Atakan’dan UBP kanadına gönderme

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Atakan’dan UBP kanadına gönderme
Atakan’dan UBP kanadına gönderme

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklama yaptı.

Atakan, uçuş izninin Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ancak  Bakanlar Kurulu’nun yanıltıldığını savundu.

Açıklama şöyle;

Ülkeye gelecek olan özel uçuşların izni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi tarafından verilir. İlgili daire bu izinleri kafasına göre değil ülkede uygulanan kısıtlamalara göre ve ilgili paydaşlarıyla, Bakanlıklarla bilgi paylaşarak alır. Bu süreç içerisinde ülkeye giriş yapacak yabancılar çerçevesinde özel durumlar Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar ve verilen izinler çerçevesinde gerçekleştirilir. Nitekim yakın geçmişte çeşitli konularda günübirlik veya belirli süreleri kapsayacak şekilde Bakanlar Kurulu izni İle benzer girş izinleri verilmiştir. Tartışma yaratan konularla ilgili yetki ve uygulama makamı bakanlığımız değildir. Son örnekte de ilgili uçuş izni keyfi değil Bakanlar Kurulu bilgisi çerçevesinde verilmiş olup konunun ortaya çıkan detayları Bakanlar Kurulu’nun açık şekilde yanıltıldığı ve gelecek kişilerin de, geliş gerekçelerinin kurula aktarıldığı gibi olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede gelişmeleri takip edip hatalı yönlendirmeyi yapan makamların gerekli adımları atmalarını bekleyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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