  • BIST 1.394
  • Altın 442,513
  • Dolar 7,9283
  • Euro 9,3357
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek

» »
HP Milletvekili Tolga Atakan “Hükümetin İlgisizliği Kıskacında Ülkemiz” konulu güncel konuşma yaptı.
Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek

HP Milletvekili Tolga Atakan “Hükümetin İlgisizliği Kıskacında Ülkemiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke sorunları ve COVID 19’un hükümetin sorunları arasında yer almadığını, hükümetin yolunun ülke gerçekleri ve vatandaşın gündemiyle kesişemediğini savunan Atakan, bu nedenle sorunların daha da büyüdüğünü belirtti.

Atakan, hükümetin, ülkeler arası uçuşlarla ilgili yeni uygulamalar konusunda bilgi ve yol haritası bulunup bulunmadığını sordu.

Digital Green Pass uygulamasına haziran ayında başlanacağını söyleyen Atakan, buna dahil olmaya yönelik adımlar atılmakta geç kalındığını, bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini belirtti.

İki doz aşı olan kişilerin ülkeye gelmesine yönelik çalışma veya altyapı çalışması yapılıp yapılmadığını soran Atakan, bu yönde adım atılması gerektiğini belirtti.

SMART altyapısına entegrasyon konusunda tek bir adım atılmadığını söyleyen Atakan, üç hafta önce Türkiye’den sistemin çökmekte olduğu ve entegrasyona dahil olunması gerektiğine yönelik uyarı geldiğini belirtti. Atakan, entegrasyon sağlanamazsa, mevcut SMART’ın devre dışı kalacağını ve Ercan’a uçak indirilemeyeceğini söyledi.

Atakan, Nisan ayında yapılacağı açıklanan kapalı devre turizmin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağının bilinmediğini, kimsenin nasıl bir yol haritası izleneceğinden haberdar olmadığını savundu.

Sosyal yardımlara değinen Atakan, bu konuda da belirsizlikler olduğunu, yardımların kime, nasıl ve kaç kişiye yapıldığının bilinmediğini belirtti.

Özel sektöre ciddi katkılar yapılması gerektiğini dile getiren Atakan, kaynak ihtiyacı bulunduğunu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çığlığına kulak tıkamamak gerektiğini kaydetti.

Atakan, aile içi şiddet olarak kendini göstermeye başlayan sosyal patlamanın, daha büyük noktalara ulaşma riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı25 Mart 2021 Perşembe 18:40
  • Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik25 Mart 2021 Perşembe 18:37
  • Hellim Üreticilerinden Avrupa Komisyonu’na “Kıbrıslı Türklerin Haklarını Gözetin” Çağrısı25 Mart 2021 Perşembe 17:56
  • Mecliste ekonomi,tarım ve sağlık konuşuldu25 Mart 2021 Perşembe 17:19
  • Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt25 Mart 2021 Perşembe 17:18
  • KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı25 Mart 2021 Perşembe 17:10
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak25 Mart 2021 Perşembe 17:05
  • Uyuşturucu zanlısı mahkemede!25 Mart 2021 Perşembe 16:50
  • Tecavüz Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı! İşte mahkemeden notlar..25 Mart 2021 Perşembe 16:49
  • Başbakan Saner, ‘elektronik bileklik’ sistemi hakkında bilgi verdi25 Mart 2021 Perşembe 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti