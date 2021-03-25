Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek

HP Milletvekili Tolga Atakan “Hükümetin İlgisizliği Kıskacında Ülkemiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke sorunları ve COVID 19’un hükümetin sorunları arasında yer almadığını, hükümetin yolunun ülke gerçekleri ve vatandaşın gündemiyle kesişemediğini savunan Atakan, bu nedenle sorunların daha da büyüdüğünü belirtti.

Atakan, hükümetin, ülkeler arası uçuşlarla ilgili yeni uygulamalar konusunda bilgi ve yol haritası bulunup bulunmadığını sordu.

Digital Green Pass uygulamasına haziran ayında başlanacağını söyleyen Atakan, buna dahil olmaya yönelik adımlar atılmakta geç kalındığını, bu konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini belirtti.

İki doz aşı olan kişilerin ülkeye gelmesine yönelik çalışma veya altyapı çalışması yapılıp yapılmadığını soran Atakan, bu yönde adım atılması gerektiğini belirtti.

SMART altyapısına entegrasyon konusunda tek bir adım atılmadığını söyleyen Atakan, üç hafta önce Türkiye’den sistemin çökmekte olduğu ve entegrasyona dahil olunması gerektiğine yönelik uyarı geldiğini belirtti. Atakan, entegrasyon sağlanamazsa, mevcut SMART’ın devre dışı kalacağını ve Ercan’a uçak indirilemeyeceğini söyledi.

Atakan, Nisan ayında yapılacağı açıklanan kapalı devre turizmin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağının bilinmediğini, kimsenin nasıl bir yol haritası izleneceğinden haberdar olmadığını savundu.

Sosyal yardımlara değinen Atakan, bu konuda da belirsizlikler olduğunu, yardımların kime, nasıl ve kaç kişiye yapıldığının bilinmediğini belirtti.

Özel sektöre ciddi katkılar yapılması gerektiğini dile getiren Atakan, kaynak ihtiyacı bulunduğunu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çığlığına kulak tıkamamak gerektiğini kaydetti.

Atakan, aile içi şiddet olarak kendini göstermeye başlayan sosyal patlamanın, daha büyük noktalara ulaşma riski bulunduğu uyarısını yaptı.