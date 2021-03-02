Atakan:’’Hükümetin Plansızlığı İnsanların Kaygısını Büyütüyor’’

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, toplumun, her geçen gün artan bilinmezlik nedeniyle bunalım yaşadığını; bu noktada kilit kelimenin “güven” olduğunu söyledi. Televizyon programına katılarak soruları yanıtlayan ve görüşlerini paylaşan Atakan şöyle konuştu: “Hükümet yapacağı icraatlar, vatandaşla kurduğu diyalog çerçevesinde, yapılan işlerin doğru ve şeffaf anlatımı noktasında güven telkin eder bir noktada olmalıdır. Geride bıraktığımız süre içinde bu toplama hükümetin bunu yaptığını göremedik. Hükümet bu işler yerine atamalara ve kurultaya odaklanmış durumdadır. Bu tutumları meclis çalışmalarına da yansıyor ve meclis denetleme, yasama görevini yapamıyor; hükümet hükümet edemiyor. Bir bakıyorsunuz; hükümeti oluşturan partilerin başkanları bambaşka eksenlerde. Hem ülkemizin içinde bulunduğu günlük sorunlara yönelik çözümleme hem de yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek sıkıntılara yönelik planlama yapılmalıdır. Ancak mevcut sorunları çözümleme için de planlama için de hiçbir adım atıldığını görmüyoruz. Örneğin Güney Kıbrıs, 2021’in geride kalan bölümü için bir uçuş planlaması yaptığını açıkladı; ay bazında hangi ülkelerden hangi kriterlerle yolcu kabul edeceğine dair bir planlama yaptılar. Havaalanlarında laboratuvarlarını kurmuşlar, ülkeleri sınırlandırmışlar. Dijital bir pasaport çalışması var ve AB bazı aşıları bu çalışmaya dahil edecek, bazı aşıları dışında tutacak. Biz bunun neresindeyiz? Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bizse ‘Açılırız, kapasitemiz dolarsa kapatırız’ noktasındayız. Bu plansızlık insanların içindeki kaygıyı daha da büyütüyor.”

“ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ SAĞLAMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Rum tarafının yayınladığı; AB’ye üye olmayan ülkelerden Güney’e gelenlerin Kuzey’e geçişini engelleyen belgeyi değerlendiren Tolga Atakan; Rumların açılıma paralel olarak turistlerin ülkemize kaymasını engellemek için önlem aldıklarını belirtti. Yaklaşık bir yıldır pandemi krizine paralel olarak ekonomik kriz de yaşandığını söyleyen Atakan, Türk lirasıyla döviz arasındaki dengesizliğin turistler için Türk tarafını cazip kıldığına dikkat çekti. Rum tarafının kendi içinde tutarlı ve planlı bir yol çizdiğini aktaran Atakan, bu konuyu Halkın Partisi olarak konuyu gündeme getirdiklerini ancak Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ekonomik örgütlerin bu konuda hiç sesinin çıkmadığı ifade etti: “Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde baskı oluşturulmalıydı. Bu konuda herhangi bir duruş sergilemedik. Üstüne Dışişleri Bakanı, bu konuyu gündeme getiren muhalefeti yadırgadığını söyledi. Bugünleri yadırgayarak ve kınayarak mı geçireceğiz? Bu gibi durumlar umut beslememizi engelliyor. Vatandaş durumu, ekonomik daralmayı çok iyi görüyor. Ülkede ciddi bir likit sıkıntısı var. Bunun ilacının da mobiliteye dayalı olduğunu tüm uzmanlar dile getiriyor. Biz üreten bir sanayi ülkesi değiliz. Servis sektörüne dayalı bir ekonomimiz varken bizim için insan hareketliliği hayatidir. Öğrenci gelmesi gerekiyor, turist gelmesi gerekiyor. Buna uygun da bir perspektif ortaya koyulmalıdır.”

“HER SEKTÖR SIKINTISINI SÖYLÜYOR AMA HÜKÜMET ATAMALARA ODAKLI”

Her sektörün kendine göre sıkıntıları olduğunu ancak hükümetin bu sıkıntıları gidermeye yönelik tek kelime açıklama yapmayıp atamalar yapmaya devam ettiğini aktaran HP Milletvekili Atakan, “Geride bıraktığımız yaklaşık 80 günlük süre içinde 40’ın üstünde atama yapıldı, bir o kadar daha gelecek. Çeşitli sektörlerden yükselen sesler var. Bu sıkıntıların çözümüne yönelik tek satırlık açıklama yok. Bakanlar Kurulu bir araya geldiğinde çözümler değil, atamalar konuşuluyor diye düşünüyoruz. Odakları sorun giderme değil” diye konuştu.