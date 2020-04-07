Atakan:İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu gelecek

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları bugün ve yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkeye dönüyor .

Londra’dan bu gece yarısı 168 kişi daha charter uçuşla getiriliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yurt dışında kalan öğrenci ve bazı vatandaşların ülkeye getirilmesine yönelik girişimleri devam ediyor.

Bakan Atakan, BRT’ye yaptığı açıklamada charter uçuşların bu gece ve yarın gece yarısı ülkeye geleceğini ifade etti.

Bu gece yarısı 00.45’te iniş olacağını ve bu uçakta 168 yolcu geleceğini açıklayan Bakan Atakan, ikinci charter uçuşun da yarın yapılacağını ve uçağın yarın 00.45’te Ercan Havalimanı’nda olacağını söyledi.

Bakan Atakan, Londra’dan gelecek kişiler için KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları hazırlandığını belirterek, bu kişilerin orada kalacaklarını açıkladı.

İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu geleceğini ifade eden Bakan Atakan, gelecek olan kişilerin ağırlıklı olarak Londra’dan kalan öğrenciler ile Londra’da kalacak yeri olmayan veya tedavi amaçlı giden vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.

Bakan Atakan, KKTC’ye gelmek için çok fazla talep olduğunu ifade ederek “Gelme yönünde en az iki uçaklık talep var. Özellikle uçak ayarlma ve izinlendirme nokasında sıkıntılar yaşıyoruz. Başka uçuş olur mu olmaz şu anda bilemem”dedi.

Ankara’da bir charter seferin yapılması için de çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Atakan, Ankara’da kalan bazı öğrenciler veya tedavi için giden kişler olduğunu ve onların da getirilmesini arzuladıklarını belirtti.

Bakan Atakan, “Ankara uçuşu olur ise o uçakla gelenler de KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’nın bir başka bloğuna alınacak” dedi.