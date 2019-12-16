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Atakan:Seçim yasaklarının kapsamının değiştirilmesi gündeme gelebilir

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan seçim yasakları kapsamının değiştirilmesi yönünde girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Atakan:Seçim yasaklarının kapsamının değiştirilmesi gündeme gelebilir

BRT’de yayınlanan Birinci Boyurt programına katılan Bakan Atakan, seçim yasaklarının kapsamının daraltılıp veya revize edilebilmesi yönündeki görüşlerinin yarınki Bakanlr Kurulu’nda gündeme geleceğini söyledi.

Atakan, “Mutlaka hükümet çalışmaları da seçim dolayısıyla etkilenecek. Onu konuşuyoruz bakan arkadaşlarımla bir bütçe hazırlığı yapıyorsunuz yeni yıla giriyorsunuz bu bütçenin realize olması zaten belli bir süreç alıyor Tam bütçeyi elinize alacaksınız, birşeyler yapmaya başlayacaksınız seçim yasakları devreye giriyor. Ne zaman bitecek bu iş? Nisan’ın sonunda yani 4-5 ay geride kalmış olunacak.Bu da ciddi bir kayıp aslında”dedi

Bakan Atakan, “Her zamanki seçim yasaklarının kapsamını biraz dahha farklılaşması gündeme gelebilir diye düşünüyorum.Gündeme bunu getireceğiz. Yarınki Bakanlar Kurulu’nda konu başlıklarımızdan bir tanesi de bu olacak.Takdir edersiniz ki bu bir parlamento seçimi değil.Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla X bir bölgedeki sizin açacağınız yol ihalesinin o bölgeye artısı olacak, ülkeye artısı olacak.Bir yol ihalesinin bir seçim yasağına takılmasının gerekli olup olmadığının tartışılmalıdır diye düşünüyorum. Tabi nasıl bir kapsam olur. Bu kapsamın daraltılması mı? Bu kapsam revize edilir mi? Bununla ilgili Bakanlar Kurulu taslak bir çalışma yapıp Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’e sunalabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu…(BRT)

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