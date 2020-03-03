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Atakan:Yeni çevre yolu, Lefkoşa-Hamitköy bölümü kısa sürede trafiğe açılabilir

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Atakan:Yeni çevre yolu, Lefkoşa-Hamitköy bölümü kısa sürede trafiğe açılabilir
Atakan:Yeni çevre yolu, Lefkoşa-Hamitköy bölümü kısa sürede trafiğe açılabilir

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT canlı yayında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı..

Yol projelerinde son durumu değerlendiren Atakan,“6 yıldır yarım kalan Türkiye Kaynaklı 5 proje için yeniden çalışmalar başladı” dedi.

Atakan,“Kuzey Lefkoşa çevre yolu başladı.İskele-Çayırova yolunda çalışmalar başlayacak.Türkiye Kaynaklı projelerdir. Çok gecikme yaşanmayacağını umarım” şeklinde konuştu.

Şu anda son aşama olarak uzun zamandır gündemde olan Lefkoşa–Girne Yolu ile Haspolat–Taşkent arasında kalan bölüme başladık.Hafta işçinde tam takvim belli olacak 2 ara emirli bölge vardı Kaldırıldı.Sıkıntı yok.Hamitköy olan yerde aslaft çalışması başlayacak, gerekli yerlere aydınlatma.Çok uzun soluklu çalışma gerekmiyor.İlk etapta Hamitköy’e kadar olan bölüm kısa sürede trafiğe açılabilir” ifadelerini kullandı
Yerel İş Gücü Fonu’ndan, prosedür tamamlanınca yol güvenliği için aktarım olacağını belirten Atakan,“Ülke genelindeki 1600 km’lik yol ağında, yüzde 80’Lik bölümü üst yapı ömrü dolmak üzere. Ciddi kaynaklara ihtiyaç var. Kapsamlı yenilemeye ihtiyaç var. Dünya piyasasına, İran’dan dağılan asfalt hammaddesinin dünya geneline dağılmasında ciddi sorun var. Maliyetleri artırıyor. Yıl başı açılanana keşif miktarları yıl içinde değişiyor. TC’den peyderpey kaynak aktarım sözü almıştık. Önümüzdeki günlerde Ankara ziyaretimiz olacak. Konuları masaya yatıracağız” dedi.

Tolga Atakan, altyapı yatırımları ve yol güvenliği konusunda hükümetin tam bir görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

Ercan konusunda sürecin devam ettiğini, yıl içinde bitmemesi halinde gerekenin yapılacağını yineleyen Atakan,“İlgili şirket uzun süre sonra Ekim ayında biteceği yönünde iş bitirme planı sundu. Bunu takip edeceğiz, bir gecikmeye daha tahammülümüz yoktur” diye konuştu.

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