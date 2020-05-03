Atakan:Yurtdışından 2 bin 500 kişinin geleceği haberi yalan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, haberin kesinlikle asılsız olduğunun altını çizerek herkesi sorumlu olmaya davet etti.
Atakan’ın açıklaması şöyle:
5-6 Mayıs tarihlerinde bin havayolu ile 2,500 kişinin ülkemize geleceği haberi doğru değildir. Hatalı demiyorum, direkt doğru olmayan bir haberdir. Şu dönemde bu konularda biraz daha sorumlu davranmak önemli diye düşünüyorum.
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