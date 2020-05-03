  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Atakan:Yurtdışından 2 bin 500 kişinin geleceği haberi yalan

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Atakan:Yurtdışından 2 bin 500 kişinin geleceği haberi yalan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, haberin kesinlikle asılsız olduğunun altını çizerek herkesi sorumlu olmaya davet etti.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

5-6 Mayıs tarihlerinde bin havayolu ile 2,500 kişinin ülkemize geleceği haberi doğru değildir. Hatalı demiyorum, direkt doğru olmayan bir haberdir. Şu dönemde bu konularda biraz daha sorumlu davranmak önemli diye düşünüyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eczanelerin mesai saatleri değişiyor03 Mayıs 2020 Pazar 15:58
  • Prof. Şanlıdağ, KKTC halkının salgınla ilgili başarılı bir sınav verdiğini ancak kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.03 Mayıs 2020 Pazar 15:55
  • Denktaş:Çare üretmeye davet ediyorum... Çünkü bu örnekler çoğalacak.03 Mayıs 2020 Pazar 15:51
  • Tatar ekonomi için hükümet adımlar atmaya devam edecek03 Mayıs 2020 Pazar 15:44
  • TKP Lideri Çakıcı: market fiyatları, elektrik ve akarayakıtta indirim olmalı03 Mayıs 2020 Pazar 15:40
  • KTAMStan Dünya Basın Özgürlüğü mesajı03 Mayıs 2020 Pazar 15:39
  • Özyiğit'ten Basın özgürlüğü açıklaması03 Mayıs 2020 Pazar 15:38
  • Pilli, Covid-19 savaşı henüz bitmedi03 Mayıs 2020 Pazar 15:34
  • 24 kişiye tutuklama03 Mayıs 2020 Pazar 15:31
  • Bazı yasaklar kalkıyor03 Mayıs 2020 Pazar 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti