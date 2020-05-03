Atakan:Yurtdışından 2 bin 500 kişinin geleceği haberi yalan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, haberin kesinlikle asılsız olduğunun altını çizerek herkesi sorumlu olmaya davet etti.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

5-6 Mayıs tarihlerinde bin havayolu ile 2,500 kişinin ülkemize geleceği haberi doğru değildir. Hatalı demiyorum, direkt doğru olmayan bir haberdir. Şu dönemde bu konularda biraz daha sorumlu davranmak önemli diye düşünüyorum.