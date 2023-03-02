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Atalar, deprem konusunda yapılması gerekenleri değerlendirdi

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Atalar, deprem konusunda yapılması gerekenleri değerlendirdi
Atalar, deprem konusunda yapılması gerekenleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs’ın deprem bölgelerinin gözden geçirilmesi ve fay hatlarının detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Atalar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin deprem eğitimi verdiğini, bu çerçevede Merkezi Cezaevi’nde üç gün sürecek eğitimlerin başladığını kaydetti.

Eğitimlerde deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağının anlatıldığını söyleyen Atalar, talepler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Atalar, Kıbrıs’ta uygulanan deprem yönetmeliğine de değinerek, Türkiye’de 2018 yılında yeni bir deprem yönetmeliğine geçildiğini, Avrupa Birliği deprem yönetmeliği de göz önünde bulundurularak KKTC’de de bu yönetmeliğine geçilmesi gerektiğini söyledi.

-“Deprem yönetmeliği 1975 yılında uygulamaya girdi, 2007 yılında yenilendi”

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin bir yıl önce kurulduğunu söyleyen Atalar, depremler, zemin, yapı stoku gibi konularda çalışmalar yapıldığını belirtti.  

Atalar, Türkiye’de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önce 2 Şubat'ta komitenin yapıların deprem dayanaklılığı ve hızlı denetim gibi konularda toplantı yaptığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 1960 yılında kurulduğunu anımsatan Atalar, inşaatlara yönelik ilk vize işlemlerinin de 1981 yılında yapılmaya başlandığını söyledi.

Atalar, deprem yönetmeliğinin 1975 yılında uygulamaya girdiğini, 2007 yılında ise yenilendiğini belirtti.

Deprem yönetmeliklerinin yenilenmesinin önemine vurgu yapan Atalar, Türkiye’de 2018 yılında yeni bir deprem yönetmeliğine geçildiğini, Avrupa Birliği deprem yönetmeliği de göz önünde bulundurularak KKTC’de de bu yönetmeliğe geçilmesi gerektiğini söyledi.

Atalar, Kıbrıs’ın deprem bölgelerinin gözden geçirilmesi ve fay hatlarının detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini de kaydetti.

Atalar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin bugün yaptığı toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki’nin son yaşanan depremler ve hasarlar ile İstanbul yapı stoku ve hızlı denetim konularında neler yapıldığına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

-“Komite eğitimleri”

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin deprem eğitimi verdiğini söyleyen Atalar, bu çerçevede Merkezi Cezaevi’nde üç gün eğitim verileceğini belirtti.

Atalar, eğitimlerde deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağının anlatıldığını kaydetti.

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