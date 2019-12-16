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Atalarımız da bulaşığı sevmezmiş: 3 bin 600 yıl önce tek kullanımlık bardakla şarap içiyormuş!

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Atalarımız da bulaşığı sevmezmiş: 3 bin 600 yıl önce tek kullanımlık bardakla şarap içiyormuş!
Atalarımız da bulaşığı sevmezmiş: 3 bin 600 yıl önce tek kullanımlık bardakla şarap içiyormuş!

Britanya’nın başkenti Londra’daki British Museum’un (Britanya Müzesi) bu hafta açılacak ‘Çöp ve Biz’ (Rubbish and Us) sergisinde yer alan 3 bin 600 yıllık ‘toprak bardak’, atalarımızın da bulaşığı sevmediğine ve tek kullanımlık bardağı tercih ettiğini gösteriyor!

Uzmanlara göre M.Ö. 1700-1600’de yapılan kulpsuz bardak, bir kez kullanılıp atılmak üzere Minoslular tarafından Yunanistan’ın Girit adasında tasarlandı.

Serginin, adada ve açıklarındaki arkeolojik alanlarda binlerce şarap taşıyan binlerce geminin izine rastlandığını anlatan sergi küratörü Julia Farley, “Kutlamalar ve ziyafetlerde kullanılan bu bardakların gecenin sonunda atıldığını düşünüyoruz. İnsanlar günümüzde olduğu gibi bir araya gelip yiyip içmeyi seviyor ancak bulaşık yıkamayı sevmiyormuş” dedi.

Tek kullanımlık ürünlerin geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığının altını çizen Farley şöyle devam etti: “3 bin 600 yıl önce bizim günümüzde partilerde yaptığımızı yapıyorlarmış. Sadece kullandıkları malzeme farklıGünümüzde plastik neyse o zaman da toprak oydu. Tıpkı plastik gibi kolay ulaşılan ucuz bir malzemeydi.”

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