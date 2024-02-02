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Atalay: Arıklı’nın adaylıktan çekilmesini bekliyorum

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Atalay: Arıklı’nın adaylıktan çekilmesini bekliyorum
Atalay: Arıklı’nın adaylıktan çekilmesini bekliyorum

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Talip Atalay, BRT’de katıldığı programda 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan kurultaya ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Atalay, insanların siyasetten umudunu kestiğine dikkat çekerek, “Siyasetten umudunu kesmiş bir halk da geleceğini kurgulayamaz” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına işaret eden Atalay, “Arıklı’nın adaylıktan çekilmesini bekliyorum. Bunu dillendirerek bana bir mesaj verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Atalay, Erhan Arıklı kavgadan beslendiğini söyleyerek, “Kavga Arıklı’nın tarzıdır, biz kavga etmeyeceğiz. Sahte meydan okumalardan vazgeçilmeli” diye konuştu.

YDP’nin Erhan Arıklı’nın liderliğinde iyi bir yere gitmediğine vurgu yaparak, “Bir değişim gerekiyor. Ben Genel Başkan olsaydım bunun farkına varırdım” açıklamasında bulundu.

“Erhan Arıklı doğru da söylese yanlış da söylese insanlar inancını yitirmiş durumda” diyen Atalay, Erhan Arıklı’nın psikolojisini düzeltmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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