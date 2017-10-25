Atalay: "FETÖ'nün kumpası yargıdan döndü"

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'de göreve başladığı günden beri önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilen Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, darbe girişimine karşı KKTC'de verdikleri mücadelenin birilerini rahatsız ettiğini belirterek, "Darbe girişiminde insanların meydanlara inmesi için kurum başkanı ve ilgili STK'larla çalışan tek kurum bizdik. Bir FETÖ kumpası kuruldu ancak bu kumpas yargıdan geri döndü." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'de göreve başladığı günden beri önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“İLAHİYAT MEZUNU 4’TÜ, ŞİMDİ 50’NİN ÜZERİNDE”

Çalışmalar sırasında zaman zaman sorunlar yaşadığını aktaran Atalay, "Başladığımızda kurumda ve okullarda sorunlar vardı. İlk gittiğimizde 4 ilahiyat mezunu vardı, şimdi bu sayı 50'nin üzerinde. İmam hatip mezunu sayısı arttı. Kıbrıs'ta okul sorunu vardı. Orada imam hatip tarzı okul yoktu. Açılması için çok çalıştık. Şimdi ciddi talep gören okullar var. İlahiyat fakültelerinin açılması için ciddi çalıştık ve destek verdik. Camilerde Kur'an öğretilmesi bile fiilen yasaktı. 2012'den sonra ilgili herkesle ve hükümetle görüşerek bu yasakların tamamen kaldırılmasını sağladık." diye konuştu.

Prof. Dr. Atalay, kurum kimliğinin ve imkanlarının artırılması için de çalıştıklarını aktararak, "Güney Kıbrıs'ta Efendimizin süt teyzesinin türbesi ve 100'ün üzerinde camimiz var. Özellikle Türk kökenli KKTC'lilerin buraları ziyaret etmeleri mümkün değildi. Oranın ziyaret edilebilmesinin yanı sıra oradaki Müslümanlara yönelik hizmetleri sağladık. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ta Mevlit Kandili'ni Mevlit Haftası olarak 4 yıldır kutluyoruz. Çünkü KKTC'de Mevlit Kandili tatil. Bin kişilik Türk kökenli Müslümanlarla Hala Sultan'da kandili kutluyoruz. Uluslararası alanda İslamofobi sonucu oluşan negatif algının silinmesi adına başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası çalışmalar da yaptık. Kıbrıs'ta kurumsal bir Din İşleri Başkanlığı olması için gayret ettik. Bu da rant sahiplerini rahatsız etti." şeklinde konuştu.

"DİN ÜZERİNDEN RANT ELDE EDENLERİN ÇARKINI BOZDUK"

Atalay, çalışmalarının bazı grupları rahatsız ettiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Tüm bu çalışmalar, bu alandan rant elde etmek isteyen ve bazı din karşıtı kesimlerin tepkisini çekti. Kıbrıs'taki hükümete aleyhimize baskılar da kuruldu. Her türlü yöntemi denediler. Bu işin kaynağında da bizi gördükleri için ciddi anlamda zaman zaman dirençlerle, aleyhte kampanyalarla karşılaştık. Beni tasfiye etmek istediler çünkü din üzerinden rant elde edenlerin çarkını bozduk. Çalışmalarımız bunların işine gelmedi. Ayrıca 15 Temmuz sonrası uluslararası alanda bize gelen, konuştuğumuz her yabancı diplomata, siyasiye, Türk halkının canlarını feda ederek direndiği darbenin içeriğini ve gerçeğini anlattık. Bundan dolayı da çok rahatsız oldular. Bunu da zedelemek istediler. Darbe girişimde insanların meydanlara inmesi için kurum başkanı ve ilgili STK'larla çalışan tek kurum bizdik. O gece ve sonrasında sela okutup, darbeye karşı tavrımızı net olarak ortaya koyduk. O gece ben ilgili STK'larımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türk halkının canlarını ortaya koyarak ilan ettikleri demokrasi manifestosuna destek için meydandaydım. Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı da darbeyi onaylamadığını Türk televizyonlarında ilan etti. Buna karşın bize kumpas kuranların tamamının bu yapıyla bağlantılı kişiler ve en azından onlarla dirsek temasında olanlardan oluştuğunu düşünüyoruz. Bir FETÖ kumpası kuruldu ancak bu kumpas yargıdan döndü."

"DARBE OLSAYDI İLK BENİ ALACAKLARDI"

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, kendisine yönelik bazı asılsız iddialar duyduklarını ancak buna ilk başta pek önem vermediklerini kaydetti.

"Ancak böyle bir suçlama hayal bile etmediğimiz bir olay oldu." diyen Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü kendimizi biliyoruz. Herkes de onlarla geçmişten beri herhangi bir bağımızın olmadığını biliyor. Duruşumuz belli. Darbe gecesi ve sonrasında sela okutarak, insanları teşvik ederek, şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldırarak, dua ettirerek varlığımızı ortaya koyduk. O geceden itibaren Kıbrıs’ta bize eleştiriler oldu, özellikle sela okunması konusunda. Darbe olsaydı ilk alınacak kişi bizdik ancak enteresan şekilde FETÖ’den dolayı operasyona uğrayan kişi de ben oldum. Kurgu iyi planlandı. İlk olarak aynı kaynaklardan basına, işte 'ByLock, farklı kimlik kullanma' gibi tedirgin edici yalan bilgiler verildi. Ancak bunların hiçbiri doğru değildi. Mahkeme zaten bunu belirtti. Türk ve Kıbrıs vatandaşlığım dolayısıyla ikisine de ait kimlik ve pasaportum var. Bunları bile sanki başka isimle çıkarmışız ve sahteymiş gibi kamuoyuna sundular. Maalesef böyle bir kamuoyu oluşturuldu. Bu yanlış bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'li yetkililerce düzeltilmesini ve sorumluların hesap vermesi için gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz."

SORUŞTURMA

Atalay, FETÖ soruşturması kapsamında 7 Temmuz 2017'de Diyarbakır'da gözaltına alınmış ve Mersin'deki savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmişti.