Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, yerel seçimlere yönelik koalisyon ortaklarının başkanlar düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

“İlerleme söz konusu ancak kesinleşmiş değil” diyen YDP Genel Sekreteri Atalay, gelecek hafta itibarıyla konunun netleşeceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

YDP olarak kendi çalışmalarının var olduğuna da işaret eden Atalay, “İlkeler ve genel prensipler çerçevesinde görüşmeler sürüyor. Henüz tam olarak hangi aşamada ve ne düzeyde destek verileceğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Atalay, “Taleplerimizden biri ittifak kurulacak adayın bağımsız olmasıydı, biz bu talebimizi ortaklarımıza ilettik. Koalisyon ortaklarının ittifak yapması çok doğaldır. Birtakım hassasiyetlerimiz var tabii ki, neticede, uzlaşılması gereken bir konudur” dedi.