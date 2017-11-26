Atalay, Mısır’daki terör saldırısını kınadı

Dünyada, benzer olayların yaşanmaması için herkesi sorumluluk almaya davet eden Atalay, terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Mısır halkına başsağlığı diledi.
Talip Atalay, yayımladığı mesajda, “Yıllardır, özellikle yakın çevremizdeki ülkeleri kan gölüne çeviren, nefret, kin ve düşmanlık tohumları eken, masum Mısırlı kardeşlerimizi ibadet ederken hedef alan saldırının arkasındaki insanlığını kaybetmiş alçakları, terör olayıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan kişi, grup ve zihniyeti şiddetle lanetliyorum” ifadelerine de yer verdi.
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