Atalay'dan Başsağlığı Mesajı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Mısır’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Atalay, mesajında, şöyle dedi:
“Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Elim kazada hayatını kaybeden Mısırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, merhumların ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı dileriz.”
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