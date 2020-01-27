Atamalar devam ediyor

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamına giren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çftlikleri Dairesi Mlıdür mevkiine Sn.Salih Abbasoğlu'nun 17/01/201020 tarihinden itibaren iledde herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanımısma ve atama tarihinden itibaren atandığı mevkinin maaşını almasına karar verilir.

Üst Kaderne Yöneticileri Yasası'nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamına giren Sağlık Bakanlığı, Müsteşar Mevkiine Saym Ur. Ali Çaygür'ün 17/01/2020 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasma ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasma karar verilir.