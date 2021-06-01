Atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne Burak Şoföroğlu atandı.
Şoföroğlu’nun atama kararnamesi bugünden itibaren geçerli oldu.
Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev süresi dolan Cevat Rıza’nın yerine Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerme kararı aldı.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
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