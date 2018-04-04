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ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

Atamalar tam gaz devam

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Bakanlar Kurulu’nun Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca üçlü kararnameyle yaptığı atamalar ve görevden almalar, Resmi Gazete’nin 2 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Atamalar tam gaz devam

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Mustafa Kendir, Özel Kalem Müdürlüğü’ne de Sonat Altuğ atandı. Kendir’in ataması 3 Nisan’dan, Altuğ’un ataması ise 2 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığına Kemal Bağzıbağlı, Bakanlık Müdürlüğü’ne de Zerrin Metcooğlu atandı. Atamalar 3 Nisan itibarıyla geçerli oldu. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine Adnan Eraslan, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne Aktan Erdoğa, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne ise İlkşen Varoğlu Atik getirildi. Üç atama da 2 Nisan’dan itibaren geçerli.

GÖREVDEN ALINANLAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Bumin Paşa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Seda Giray Erçiner de 2 Nisan itibarıyla üçlü kararnameyle görevlerinden alındı.

TAK YÖNETİM KURULU’NA ERSOY YERİNE MADENCİOĞLU

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyesi Emir Ersoy görevinden alındı ve yerine Sezgin Madencioğlu atandı.

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