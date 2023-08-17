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Atamalar tam gaz devam ediyor... İşte yeni isimler...

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Resmi Gazete’den haberler… İlseven, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı
Atamalar tam gaz devam ediyor... İşte yeni isimler...

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Mustafa Mesut Ener görevinden alındı, yerine Serkan İlseven atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Mesut Ener bugünden itibaren görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Cumhurbaşkanlığı Müdürü olan Serkan İlseven de, bugünden itibaren görevden alınırken, İlseven’in İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmasına karar verildi.

– Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Sümer Kızıldere atandı Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu bugünden itibaren görevden alınırken yerine Sümer Kızıldere atandı. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan da bugünden itibaren görevden alındı, yerine Oğuz Köse atandı

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