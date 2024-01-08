Atan: Asgari ücret en az 24 bin TL olmalı

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, insanın onurlu bir şekilde ülkede yaşaması için hayatın ucuzlatılması gerektiğini belirtti.

Atan, asgari ücretlinin akıbetinin ne olacağını merak etmekte olduğunu, ülkede açıklanan hayat pahalılığı oranının yüzde 50,31 olduğunu, asgari ücretliye yansıtılacak oranı sordu.

Atan, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun asgari ücret konusunda ivedi bir şekilde karar alması gerektiğini bu konuda geç bile kalındığını ifade etti.

Kamu-Sen Başkanı Atan, her gün yapılan zamlarla karşı asgari ücretlinin hala 15 bin 750 TL almakta olduğunu bir an önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyetinde tek toplantıda asgari ücretin belirlendiğini söyleyen Atan, “Türkiye’de asgari ücretin refah payına da endekslendiğini söyledi. Atan , bizim ülkemizde bir toplantıyı bile yapmaktan aciziz” dedi.