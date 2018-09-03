Atan: “Bu gömlek hükümete bol. yapamayacaklarsa çıkıp medeni şekilde söylesinler… ”

Cumhuriyet Meclisi’nde örgütlü Meclis Çalışanları Sendikası (Mec-Sen) bugünden itibaren süresiz grevde.

“Ekonomik krize”, “hükümetin kemer sıkma politikasına” ve “zamlara” tepki için süresiz grev kararı alan Mec-Sen üyeleri bugün saat 09.00’da iş bıraktı, Cumhuriyet Meclisi önüne çıktı.

Sendikanın greviyle ilgili açıklamayı Mec-Sen Başkanı Batu Beyit yaptı. Eyleme, Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) da destek belirtti.

Mec-Sen Başkanı Beyit’in yanı sıra Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda da eylem yerinde açıklamalarda bulundu.

Beyit, vatandaşların bankaların inisiyatifine bırakıldığını, ‘mezara kadar taksit ödeyin’ önerileriyle karşı karşıya kaldığını söylerken, Kamu-Sen Başkanı Atan hükümete, “Yapamayacaksanız bunu çıkıp medeni şekilde söyleyin” diyerek seslendi.

Hür-İş Başkanı Çaluda ise, hükümet aklıselim davranması gerektiğini söyleyerek, “Bu şekilde bir yere varamazsınız” dedi.

BEYİT: “TOPLUMSAL VAROLUŞA KIVILCIM OLABİLMEK İÇİN BURADAYIZ”

İlk sözü alan Mec-Sen Başkanı Batu Beyit, “Toplumsal varoluşa kıvılcım olabilmek için buradayız. Evlerde elektrikler kesilmeden, bankalar haciz ve ihbara başlamadan tüm kesimlerin, emekçilerin alım gücünü artırıcı plan ve programları acilen ortaya koymanızı talep ediyoruz” dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirleri, “yetersiz, eksik ve komik” diye niteleyen Batu Beyit, “Doğru olan özel sektörün maaşlarını yaşanılabilir seviyeye çekmek mi, kamu çalışanının maaşlarını asgari ücret seviyesine indirmek mi?” ifadelerine yer verdi.

Bankalara döviz borcu olan vatandaşlar için somut adım atılmadığını da kaydeden ve bunu eleştiren Batu Beyit, “Vatandaşlar bankaların inisiyatifi ve ‘mezara kadar taksit ödeyin’ önerileri ile karşı karşıya” görüşünü dile getirdi.

Batu Beyit, iyi niyet görmedikleri ve sendikanın maddi olanakları el verdiğince eylemlerine devam edeceklerini kaydederek, “Tüm halkı birlik, beraberlik ve var oluşumuz için eylemimize desteğe çağıyoruz” dedi.

ATAN: “HER SEFERİNDE VATANDAŞI EZİYORLAR”

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ise açıklamasında, hükümetin toplumsal seferberlik çağrısını ve zamları eleştirerek, “Her seferinde vatandaşı eziyorlar” dedi.

Olağanüstü hal varsa bunun ilan edilmesi gerektiğini de kaydeden Atan, “Battık. Bu gemi yürümüyor. Bu iş nereye kadar gidecek? Bu gömlek hükümete bol geliyor. Yapamayacaklarsa çıkıp bunu medeni şekilde söylesinler. Bu da erdemdir. Halkı daha fazla ezmesinler. Sendikalara, toplumdaki kesimlere ve halka da sesleniyorum: Bu bir isyan başlangıcıdır. Gerekli tedbirler alınsın” şeklinde konuştu.

ÇALUDA: “HÜKÜMET ETMEK CESARET VE TECRÜBE İŞİDİR”

Hür-İş Genel Başkan Ahmet Çaluda, hükümeti, “Bu güzel adayı zindana çevirdiler” diyerek eleştirdi.

Ekonomik krizin çalışanlardan yapılacak kesintiyle aşılamayacağını söyleyen Çaluda, “Toplumsal seferberlik ilan edilecekse bu tüm kesimleri için ilan edilmeli” dedi.

“Hükümet etmek cesaret ve tecrübe işidir” diyen Çaluda, “Hükümet aklıselim davranmalı. Sivil toplum örgütlerini bölerek, sadece çalışanlardan kesinti yaparak bir yere varamazlar. Biz sokağa inmesini de halkı sokağa dökmesini de biliriz” şeklinde konuştu.

Çaluda, yeni eğitim dönemi başladığında toplumdaki sorunların daha da büyüyeceğini savundu.

VATANDAŞTAN SENDİKACILARA KORNALI TEPKİ

Öte yandan bu açıklamaları yolu kesip, trafik akışını durdurarak yapan sendikacılara vatandaşlardan kornalı tepki geldi.

Bazı vatandaşlar araçlarından inip sendikacıların açıklama yaptığı noktaya yürüyerek ne olduğunu anlamaya çalışırken, bazı vatandaşlar da araçlarında hastaları olduğunu söyleyerek yolun bir kısmının da olsa trafiğe açılmasını istedi.

3 sendika başkanının açıklamasından sonra yol trafiğe açıldı ama araç kuyruklarının oluştuğu Meclis civarında uzun süre korna sesi duyuldu.