Atan: Dünkü 181 yeni Covid-19 vakası gerçek değil, gerçek rakam 312

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, açıklanan Covid-19 vakasının gerçek olmadığını savunarak, esas rakamın 181 değil, 312 olduğunu söyledi

Atan: Dünkü rakamın 312’lerde olduğunu biliyorum

Corona virüs salgını endişe yaratıyor. Dün en yüksek vaka sayısı yakalandı. Sağlık Bakanlığı tam 181 yeni vakanın olduğunu açıkladı ancak rakamın çok daha fazla olduğu iddia ediliyor.

Sağlık çalışanlarının da örgütlü olduğu Kamu-Sen’in Genel Başkanı Metin Atan, önemli bir iddia ortaya attı. Atan, aldığı bilgiler ışığında dün açıklanan ve şimdiye kadar ki en yüksek rakam olan 181 yeni corona virüs vakasının gerçek rakam olmadığını iddia eden Atan, “Dünkü rakamın 312’lerde olduğunu biliyorum” dedi.

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