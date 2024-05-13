Atan: Hayat pahalılığı rakamları gerçeği yansıtmıyor

“Sepetin güncellenmesi gerekli” diyen Atan ,gerçek maliyetlerin üzerinden yapılacak kar’ında zararında hesaplanıp ona göre oranın ortaya çıkması lazım dedi. Atan , şuan da açıklanan hayat pahalılığı rakamlarının gerçeği yansıtmamasından kaynaklı halkın cebinden paranın çalındığına dikkat çekti. Atan , şuan da yapılan zamlarla herşeyin pahalı olmuş durumda olmasına rağmen son ay %5.98 oranında enflasyonun çıktığını ifade etti.

“2024 OCAK AYINDA SEPET GÜNCELLENECEK DENİLDİ YILIN YARISINA GELİNDİ DEĞİŞMEDİ “

Atan , enflasyon oranlarına ilişkin Türkiye baz alındığında , Türkiye’de Türk Lirasının piyasada dolaştığını belirterek, bizim ülkemizde ise döviz baz alınmasına rağmen neredeyse Türkiye’deki enflasyon oranlarıyla yakın yakına çıktığını bunun anlaşılır olmadığını söyledi. Atan , sepetin güncellenmesine ilişkin sendikalar olarak eylemler yaptıklarını anımsatarak sepetin 2024 Ocak ayında güncellenecek denilmesine rağmen yılın yarısına gelindiğini ve halen daha ayni sepet üzerinden hesaplamaların yapıldığını belirtti.

“HÜKÜMET EDENLERİN EN BAŞTA YAPMASI GEREKEN KONULARDAN BİRİNİN HALKININ REFAH PAYINI YÜKSELTMESİDİR “

Kamusen Başkanı Metin Atan, hayatın ucuzlatılmasının şart olduğunu bunun yolunun ise denetim geçtiğini söyledi. Atan , hükümet edenlerin “Denetim yapmaya hazırız “ gibi laflarla hareket ederek değil bunun icraata geçecek şekilde hareket etmesi gerekir dedi. Beklemekten artık sabır taşına döndük diyen Atan , ülkeyi yönetenlerin hükümete gelirken en başta yapması gereken konulardan birinin halkının refah payının yükseltmesidir dedi. Atan , ülkede artışlar verilir verilmez her ürüne zam yapılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.