  • BIST 10156.94
  • Altın 2431.231
  • Dolar 32.2121
  • Euro 34.7405
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Atan: Hayat pahalılığı rakamları gerçeği yansıtmıyor

» »
Kamusen Başkanı Metin Atan Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında gündemi değerlendirdi. Atan, açıklanan hayat pahalılığı tutarlarının doğru analiz üzerinden yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.
Atan: Hayat pahalılığı rakamları gerçeği yansıtmıyor

“Sepetin güncellenmesi gerekli” diyen Atan ,gerçek maliyetlerin üzerinden yapılacak kar’ında zararında hesaplanıp ona göre oranın ortaya çıkması lazım dedi. Atan , şuan da açıklanan  hayat pahalılığı rakamlarının gerçeği yansıtmamasından kaynaklı halkın cebinden paranın çalındığına dikkat çekti. Atan , şuan da yapılan zamlarla herşeyin pahalı olmuş durumda olmasına rağmen  son ay %5.98 oranında enflasyonun çıktığını ifade etti.

“2024 OCAK AYINDA SEPET GÜNCELLENECEK DENİLDİ YILIN YARISINA GELİNDİ DEĞİŞMEDİ “

Atan , enflasyon oranlarına ilişkin Türkiye baz alındığında , Türkiye’de Türk Lirasının piyasada dolaştığını belirterek,  bizim ülkemizde ise döviz baz alınmasına   rağmen  neredeyse Türkiye’deki enflasyon oranlarıyla yakın yakına çıktığını bunun anlaşılır olmadığını söyledi.  Atan , sepetin güncellenmesine ilişkin sendikalar olarak eylemler yaptıklarını anımsatarak sepetin 2024 Ocak ayında güncellenecek denilmesine rağmen yılın yarısına gelindiğini ve halen daha ayni sepet üzerinden hesaplamaların yapıldığını belirtti. 

“HÜKÜMET EDENLERİN  EN BAŞTA YAPMASI GEREKEN KONULARDAN BİRİNİN HALKININ REFAH PAYINI YÜKSELTMESİDİR “

Kamusen Başkanı Metin Atan, hayatın ucuzlatılmasının şart olduğunu bunun yolunun ise denetim geçtiğini söyledi. Atan  , hükümet edenlerin “Denetim yapmaya hazırız “  gibi laflarla hareket ederek değil bunun icraata geçecek şekilde hareket etmesi gerekir dedi. Beklemekten artık sabır taşına döndük diyen Atan , ülkeyi yönetenlerin hükümete gelirken  en başta yapması gereken konulardan birinin halkının refah payının yükseltmesidir dedi. Atan , ülkede artışlar verilir verilmez  her ürüne zam yapılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Sağlık politikası nüfus politikasıyla belirlenebilir13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:30
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:57
  • Üstel: Hükümete geldiğimiz günden beri sağlıktaki sorunları çözmek için çalışıyoruz”13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:42
  • Hayvan Üreticileri sokağa iniyor!13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:14
  • Holguin, BM Genel Sekreteri'ne yönelik rapor hazırlayacak13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:59
  • Holguin: Liderler halkın sesine kulak vermeli13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:08
  • Tabipler Birliği, sağlıkçıların her gün “şiddetle yüz yüze” geldiğine dikkat çekti!13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:07
  • Tam 65 kilogram... En fazla yağış Sandallar'a...13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:06
  • Berova, ‘E-Bordro Uygulaması’nın hayata geçtiğini duyurdu13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti