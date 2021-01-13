Atan: “Her KKTC Vatandaşı Denktaş’ın Mücadelesini, Yaptıklarını Çok İyi Bilmeli, Anlamalı Ve Anlatmalı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak, Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu vurguladı.

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak, Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu vurguladı.

Atan, “Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu kaydeden Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı çağı doğru okuduğunu, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavradığını, kendini iyi yetiştirdiğini, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşıdığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Atan, her KKTC vatandaşının Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmesi, anlaması ve anlatmasını da istedi.