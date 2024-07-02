Atan: Posta Dairesi’nde eyleme gidilecek

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında yaptığı açıklamada, Posta Dairesi’ne personel aktarılmasıyla alakalı birkaç hafta önce yaptıkları uyarıyı anımsattı.

Atan, Posta Dairesinde işlerin artık yürüyemeyecek noktaya geldiğini, Posta Dairesi’ndeki personelin alınıp başka yerlere nakledildiğini belirtti.

“Bakan Arıklı’nın talimatıyla Mağusa Postanesi’nden Sivil Havacılığa personel kaydırıldı”

Atan, personel eksikliğiyle ilgili başka dairelerden aktarma yapılmasına ilişkin ilgili bakan Erhan Arıklı’ya önerilerde bulunduklarını Posta Dairesinin işlevsel yapısının düzelmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Atan, Bakan Erhan Arıklı’nın talimatıyla Mağusa Postanesi’nden sivil havacılığa personel kaydırıldığını ifade etti.

Atan, iyi niyet ve istişare yoluyla personel sorunun çözülmediğini önümüzdeki hafta eyleme gideceklerini açıkladı.

“Vatandaşa artık üçüncü el ürünü bile çok yüksek fiyattan satıyorlar”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ülkede sarmal bir döngü içerisinde gidildiğini, hayat pahalılığın verildiğini, bir taraftan da katmerli bir şekilde vatandaşın cebinden para çıktığını söyledi.

Atan, ülkede her konuda duvara toslanıldığını, sağlık, eğitim, çalışma hayatı, ulaşım, çevre ve trafik konularında sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Atan, Eylül’de verilecek hayat pahalılığı sonrası çok büyük sıkıntı yaşanacağını söyledi.

“Ülkede ne önlem ne de tedbir alınıyor” diyen Atan, vatandaşa artık üçüncü el ürünü bile çok yüksek fiyattan sattıklarını belirtti.

“Vatandaşın sağlıklı ve hijyenik gıdaya erişimi engelleniyor, acil önlem alınmalı”

Atan, pazarlarda akşamüzeri indirimleri olduğunu anımsatarak şimdi ayni ürünün fiyatında hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Atan, vatandaşın sağlıklı ve hijyenik gıdaya erişiminin engellendiğini bununla ilgili acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.