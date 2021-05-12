Atan: “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan, tüm vatandaşların Ramazan bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan, tüm vatandaşların Ramazan bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Atan Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, salgın nedeniyle buruk bir bayram kutlanacak olsa da bayramların, insanlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının, yardımlaşmanın, dayanışmanın artmasına katkı sağlayan zamanlar olduğunu söyledi.

“Bayramlar, dargınlıkların, anlaşmazlıkların bir kenara konulup, içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde herkesin birbirine destek olması için büyük bir fırsattır” diyen Atan, tüm vatandaşların Ramazan bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.