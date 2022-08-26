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Atan: Sorun çözülmezse grev yapılacak

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Personel sıkıntısı gerekçesiyle 4 sendikanın Lefkoşa ve Girne ehliyet birimlerinde sürdürdüğü grevin soruna çözüm bulunmaması halinde pazartesi günüden itibaren Gazimağusa Ehliyet Birimi’nde de başlatılacağı açıklandı.
Atan: Sorun çözülmezse grev yapılacak

Personel sıkıntısı gerekçesiyle 4 sendikanın Lefkoşa ve Girne ehliyet birimlerinde sürdürdüğü grevin soruna çözüm bulunmaması halinde pazartesi günüden itibaren Gazimağusa Ehliyet Birimi’nde de başlatılacağı açıklandı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında, KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, VERGİ-SEN’in personel eksikliği nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Ehliyet Birimi’nde grev yaptığını anımsattı.

Bakanlığın istihdam konusundaki duyarsızlığının devam ettiğini savunan Atan, soruna çözüm bulunmazsa, Lefkoşa ve Girne ehliyet birimlerinde devam eden grevin pazartesi gününden itibaren Gazimağusa Ehliyet Birimi’nde de başlatılacağını belirtti.

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