  • BIST 8982.6
  • Altın 2004.134
  • Dolar 30.6795
  • Euro 33.0784
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Atan : Sosyal sigortalar dairesinde pazartesi günü uyarı grevine gidiliyor

» »
Kamusen Başkanı Metin Atan katıldığı programda yaptığı açıklamada ,istihdam konusunda sorunlar yaşandığını ,özellikle nüfus artışıyla birlikte iş yükününde arttığına dikkat çekti.
Atan : Sosyal sigortalar dairesinde pazartesi günü uyarı grevine gidiliyor

Kamusen Başkanı Metin Atan katıldığı programda yaptığı açıklamada ,istihdam konusunda sorunlar yaşandığını ,özellikle nüfus artışıyla birlikte iş yükününde arttığına dikkat çekti. Kamusen Başkanı Atan  , sendikalar olarak aylardır özellikle sosyal sigortalar dairesinde olan personel sıkıntısına dikkat çektiklerini anımsattı. Atan , Sosyal Sigortalarda olan personel sıkıntısıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel ile devamlı istişare içinde olduklarını fakat bu konuda artık dayanacak durumun kalmadığını ifade etti.

“SİGORTALARDA ÇALIŞANLARIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

 

Atan , nüfusun yoğun olduğu Girne Sosyal Sigortalarda istihdam sorunlarından kaynaklı başka sıkıntıların da baş gösterdiğini belirtti.  Atan , alınan bazı personellerin ihtiyaç olan yerlere değil , evlerine yakın yerlere gönderilirken , “bizim partilidir ona kolaylık sağlayalım” zihniyetiyle hareket edildiğini söyledi. Atan , gerçekten çalışıp ihtiyaca göre hareket etmenin söz konusu olmadığını en fazla Maliyeye katkısı olan Sosyal Sigortalar Dairesinin desteklenip katkı konulması gerektiğini kaydetti.  Sosyal Sigortalarda önceki gün çalışanlarla görüştüğünü söyleyen Atan, çalışanların artık sabırlarının taştığını sendikalarından grev talebinde bulunduklarını yada gerekli adımların artık atılması gerektiğini  kendilerine aktardıklarını belirtti.

“ POSTA DAİRESİNDE  PERSONEL SIKINTISI VAR “                                     

Kamusen Başkanı Metin Atan , KTAMS VE KAMU-İŞ ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini pazartesi günü bu konuya dikkat çekmek amacıyla uyarı grevi yapacaklarını açıkladı. Atan , sigortalarda iş yükü artan çalışanlarla birlikte , vatandaşın da hızlı hizmet alabilme noktasında istihdam yetersizliğinden kaynaklı beklemek zorunda kaldığını , işinin aksadığını  söyledi.   Atan , Sosyal Sigortalar dışında Posta Dairesinde de ayni sorunların yaşandığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 382 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verildi09 Şubat 2024 Cuma 09:44
  • Sağanak yağmur bekleniyor09 Şubat 2024 Cuma 08:58
  • İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi!09 Şubat 2024 Cuma 08:57
  • Avukat Akan Kürşat güney Kıbrıs'ta mahkemeye çıkarılıyor09 Şubat 2024 Cuma 08:56
  • 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye: "61538" numaralı biletin09 Şubat 2024 Cuma 08:49
  • Tüp gaza zam!09 Şubat 2024 Cuma 08:48
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Şubat 2024 Cuma09 Şubat 2024 Cuma 08:45
  • KKTC'de Trafik Denetimlerinde Yoğun Rapor: 423 Sürücüye İşlem Başlatıldı08 Şubat 2024 Perşembe 16:52
  • KKTC'de Ani Ölüm Vakaları: Soruşturma Aşamasında08 Şubat 2024 Perşembe 16:49
  • KKTC'de İkamet İzni Olmayanlar Tutuklandı: Yasal Süreç Başladı08 Şubat 2024 Perşembe 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti