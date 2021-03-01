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Atan: TAŞEL’de işten çıkarılan 7 çalışan için yasal süreç başlatacağız

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Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi  (TAŞEL) şirketinde çalışan 7 kişinin işlerine son verildiği gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi.
Atan: TAŞEL’de işten çıkarılan 7 çalışan için yasal süreç başlatacağız

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi  (TAŞEL) şirketinde çalışan 7 kişinin işlerine son verildiği gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan grev gerekçelerine ilişkin basına yaptığı açıklamada, iş yerinde iki aydır bir sürecin yaşanmakta olduğunu ve günün sonunda çalışan 16 kişinin 7’sinin kapı önüne konulduğunu savundu.

İşten çıkarılan kişilerin Aralık ayı itibariyle biten Toplu İş Sözleşmelerinin de yenilenmediğini ifade eden Atan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın konuya ilk başlarda gösterdiği dıyarlılığı bugün de göstermesini istedi.

Şirketin Türkiye kanadının yaklaşımının kişilerin işten çıkarılmamaları yönünde olduğunu ancak buradaki kanadın bunun tersi bir düşüncede olduğunu iddia eden Atan, yasal süreç başlatacaklarını ve grevin ileriki günlerde süreklilik kazanacağını dile getirdi. 

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