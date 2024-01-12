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Atan’dan vergi oranları ve matrahlarıyla ilgili açıklama…

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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Atan’dan vergi oranları ve matrahlarıyla ilgili açıklama…

GÜNDEMK KIBRIS-ÖZEL HABER

Atan programda Maliye Bakanlığı ve Kamuda yetkili sendikalar arasında vergi oranları ve vergi matrahlarıyla ilgili olarak imzalanan protokol hakkında bilgi verdi.

Maliye Bakanlığı yetkilileri ve sendikaların 3 gün boyunca yürüttüğü ortak çalışma sonucunda vergi matrahlarının belirlendiğini kaydeden Atan, mevcut yasa gücündeki kararnamenin kalkacağını ve Bakanlar Kurulu kararı ile oranların uygulamaya gireceğini söyledi.

Atan, en yüksek vergi diliminin yüzde 37 olduğunu kaydederek, matrahlar üzerinden bu düzenlemenin yapıldığını söyledi. Atan, servet vergisi ile ilgili olarak da hükümetin yakın bir zamanda harekete geçeceğini öğrendiklerini kaydetti.

Söz konusu oranların özel sektörü de yakından ilgilendirdiğine vurgu yapan Atan, “diyalog ve uzlaşı ile bu oranların belirlenmesi bizim açımızdan oldukça önemli. Sayın Maliye Bakanı Özdemir Berova da bu konuda oldukça ilgili ve hassas davrandı. Bu tavrından dolayı buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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