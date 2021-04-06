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Ataoğğlu:“Ülke Turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”

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Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Turizm Üst Kurul toplantısında vurguladı: “Ülke Turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”
Ataoğğlu:“Ülke Turizmini 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan tarihinde “Kapalı Devre” turizm modelinin, pandemi koşullarında, en güvenli şekilde açılmasını sağlamak amacı ile turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplum sağlığını gözeterek, ülke ekonomisinin en önemli sektörü turizmin yeniden hareketlendirilmesi adına alınacak önlem ve tedbirleri görüşmek gündemiyle, geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan Turizm Üst Kurulu, bugün Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

12 Nisan “Kapalı Devre” turizm açılımı gündemi ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KIT-REB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Casino İşletmecileri Birliğ, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ve Eco Agro Turizm Kooperatifi Başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Turizm Üst Kurul toplantısına ayrıca, akıllı bileklik konusunda kurula bilgi vermek amacı ile Kuzey Kıbrıs Türkcell yetkilileri de katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, turizmin toplum sağlığını en üst seviyede gözeterek yeniden hareketlenmesini sağlamak amacıyla, 12 Nisan tarihinden itibaren başlatılacak olan “kapalı devre” turizm modelinin kriterlerini belirlemek amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ataoğlu, “toplum sağlığını göz ardı etmeden, pandemi koşullarına uygun kriterler belirleyerek, 12 Nisan tarihinde “kapalı devre” turizm faaliyetlerini başlatıyoruz” diyerek, sektörün bir bütün olarak hareket etmesi ve belirlenecek kriterler ile ilgili sektörün de görüşünü alarak, güvenli bir şekilde turizm faaliyetlerine başlama kararlılığında olduklarını belirtti.

Toplantıda ayrıca “kapalı devre” turizm modelinde kullanılması planlanan akıllı bileklikler ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri tarafından bir de sunum gerçekleştirildi.

Turizm Üst Kurul önerileri, Sağlık Üst Kuruluna iletilecek

Bakan Ataoğlu toplantıya ilişkin açıklamasında, sektör temsilcvilerinin açılım ile ilgili olarak ortaya koydukları önerilerin, Sağlık Üst Kurulu’na ileteceklerini ve “kapalı devre” turizm modeli ile ilgili kriter ve tedbirlerin kamuoyuna duyurulacığını belirtti.

1-363.jpgTurizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Üst Kurul toplantısının ardından, “Kapalı devre” turizm modeline dahil olacak otellerin ve konaklama tesislerinin belirlenmesi amacıyla, KITOB, CİB ve KITSAB yetkilileri ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda alınacak kararlar ileriki günlerde kamuoyuna paylaşılacağı da belirtildi.

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