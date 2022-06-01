Ataoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel

Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çocuklar, geleceğin en önemli hazinesidir

Geleceğimizin en güzel varlığı çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluk

alacaklardır. Biz yetişkinler ise çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı,

güçlü, bilgili, becerikli ve evrensel boyutta bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz.

Onların yaşam, barınma, eğitim gibi her türlü temel hakkını korumak hepimizin ortak

görevidir. Onlara sevginin, saygının ve barışın egemen olduğu bir dünya bırakmak hepimizin

sorumluluğundadır.



Çocuklarımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye

duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; her şeyden önce mutlu çocuklar olmalarını

destekliyoruz. Bu bilinçle bizler de çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak,

çocukların yüksek yararını esas alan ortamı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; her şeyin en güzeline layık, yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm

dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kalpten kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış

dolu bir gelecek temenni ediyorum.”