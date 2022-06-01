Ataoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel
Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Çocuklar, geleceğin en önemli hazinesidir
Geleceğimizin en güzel varlığı çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluk
alacaklardır. Biz yetişkinler ise çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı,
güçlü, bilgili, becerikli ve evrensel boyutta bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz.
Onların yaşam, barınma, eğitim gibi her türlü temel hakkını korumak hepimizin ortak
görevidir. Onlara sevginin, saygının ve barışın egemen olduğu bir dünya bırakmak hepimizin
sorumluluğundadır.
Çocuklarımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye
duyarlı; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; her şeyden önce mutlu çocuklar olmalarını
destekliyoruz. Bu bilinçle bizler de çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak,
çocukların yüksek yararını esas alan ortamı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle; her şeyin en güzeline layık, yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm
dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kalpten kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış
dolu bir gelecek temenni ediyorum.”
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