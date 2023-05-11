Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu özel hafta, dünya genelinde engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek, toplumda farkındalığı artırmak, hayatlarına dokunmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir fırsat.

Engelli kadeşlerimiz, hayatlarının her alanında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Onların güçlü, cesur ve kararlı kişiliklerini takdir etmeli ve onların hayallerini gerçekleştirmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bu nedenle, bizler onların ihtiyaçlarına daha fazla duyarlı olmalıyız ve onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için, onların haklarını savunmak, onlarla empati kurmak ve onları kucaklamak gerek.

Engelli bireylerin hayatlarına dokunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek vermek, sadece bu hafta değil, her zaman önemlidir. Onların hayatlarına dokunarak, sevinçlerini paylaşarak ve zorluklarında yanlarında olarak, hayatlarını daha anlamlı ve destekleyici hale getirebiliriz.

Bu bilinçle bizler, bugün değil her zaman, engelli kerdeşlerimizin her türlü zorluğa karşı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Onların güçlü ve cesur kişilikleriyle, hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmalarını var gücümüzle destekliyoruz. Herkesin hayatın tadını çıkarabileceği, eşit haklara sahip olduğu bir yaşam için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Sadece bu özel haftada değil her gün, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak, onların haklarına saygı göstermek ve onların hayatlarına dokunmak için elimizden geleni yapalım.

Engelli bireylerin tüm sorunlarının çözüleceği, tüm engellerin aşılabileceği bir dünya umuduyla, engelli kardeşlerimizin ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyor, değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”