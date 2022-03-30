Ataoğlu, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi Açılışına Katıldı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Türk dünyasından ve Bursa'dan yetkililer, bu akşam yapılacak resmi açılış öncesi Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri'nin bulunduğu Tophane'de bir araya geldi. Alp kıyafetli askerlerin saygı nöbeti değişiminin ardından tarihi Bursa surlarının Saltanat Kapısı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinden geçilerek Ertuğrulbey Alanı'nda sona erdi.

Yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayan katılımcılar, demir dövme ritüellerinin ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Bursa'ya verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş, Bursa'nın, bulunduğu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı şehir olduğunu ifade ederek, "Farklı medeniyetlere beşiklik eden şehir Bursa, bir UNESCO, her şeyden önce de bir Türk şehri. Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Gururun yanında sorumluluğumuzun da farkındayız."dedi.

Törene, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Kazakistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları, bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri ile Türk dünyasından temsilciler katıldı.